A VOLTE RITORNANO…

L’ondata di arresti, per mazzette, all’EXPO 2015 lascia sgomenti per diversi aspetti. Un inevitabile e doveroso senso garantista ci contraddistingue e rafforza la consapevolezza che si è colpevoli solo dopo una condanna definitiva. Tuttavia ancora una volta nell’imminenza di una importante tornata elettorale scatta una raffica di arresti e, dopo venti anni, sempre nella capitale del nord e del business del nostro Paese. Questa volta le inchieste e i conseguenti ordini di restrizione riguardano il più grande cantiere nazionale come quello della fiera internazionale che dovrebbe segnare la svolta e il punto di rinascita dell’economia nazionale.Grosse somme di denaro hanno sempre attratto affaristi e malfattori ma lascia di stucco che tra i nomi interessati dai provvedimenti giudiziari ci siano dei nomi di persone già protagoniste di fatti analoghi oltre venti anni fa nella cosiddetta operazione di “mani pulite”. Gli ultimi eventi non possono essere affrontati con semplici annunci o richiami all’ortodossia comportamentale di politici e relativi partiti di appartenenza. E’ necessario e non più rinviabile una chiara e definitiva azione legislativa nel campo della lotta dura e severa alla corruzione. Bisogna fare leggi chiare che rendano ineleggibili dopo due mandati politici di qualsiasi livello e, soprattutto, bisogna adottare un trasparente e preciso codice per gli appalti pubblici di qualsiasi importo e livello.