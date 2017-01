CALO del PIL

L’anno 2014 è cominciato con il calo di 0,1 % PIL , l’ennesimo calo di questi ultimi anni di dura recessione. L’inaspettato calo giunge dopo una manovra di governo che prevedeva di trovare risorse da redistribuire dal rapporto deficit/PIL . Il buon Renzi aveva detto che avrebbe preso oltre DUE miliardi , per dare i famosi 80 Euro, dal margine utile di 0,4 % rispetto al limite massimo del rapporto pari al 3%. Se le cose non cambieranno e se verranno ancora erogati i famosi 80 Euro va da sé che dovranno essere reperiti, i miliardi mancanti, con ulteriori tagli o inasprimenti fiscali. Dopo i dai sul PIL è arrivata anche la conferma , da parte del Governo, dell’alienazione di parte di Poste ed ENAV per cercare di realizzare circa SEI miliardi ovvero tanti quanti più o meno dovranno essere erogati per dare i sempre più famosi 80 Euro. Da tale vendita, però, sicuramente si avrà un nugolo di privati desiderosi solo di guadagnare, il più possibile, dai loro investimenti, e due settori strategici destinati a far la fine , forse, di Alitalia. Non si può continuare con politiche di Governo sganciate da chiari impegni assunti con la gente attraverso le urne. Di questo passo scomparirà presto tutto il settore manifatturiero sul quale il nostro Paese ha fondato le proprie fortune degli anni 70/80 e con esso anche la base sulla quale sviluppare crescita e posti di lavoro. Quel che è ancora più tragico è la totale assenza di argomenti programmatici e propositivi su che cosa si vorrà andare a fare in Europa visto che non siamo capaci, neppure, di farci aiutare a livello continentale sulle politiche immigratorie .