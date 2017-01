CEDOLINO 80 EURO

In una bagarre istituzionale mai vista : i tecnici del Senato dicono che il decreto 80 EURO non ha le coperture - il Premier dice che quei tecnici affermano il falso e mostra un cedolino con gli 80 EURO – il Presidente del Senato difende i tecnici del Senato in quanto dicono il vero con assoluta professionalità – due Senatori minacciano di querelare il Premier per le accuse mosse agli uffici del Senato e il Presidente Grasso li invita a soprassedere . In realtà i circa SETTE miliardi necessari a coprire gli ormai famosi 80 EURO sono poco coperti ovvero, per essere più precisi, devono ancora essere coperti dalle norme del decreto legge 66 che il Governo ha emanato il 24 aprile chiamandolo ” Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che dovrebbe garantire la copertura necessaria per il taglio IRPEF a carico di circa 10 milioni di lavoratori italiani. Con il decreto vengono tassate nella misura del 26% le rendite finanziarie derivanti anche dai BOC e dai “Pronti contro termine” . Vengono previsti 300 milioni annui derivanti , forse, dalla lotta all’evasione fiscale del 2013. Vengono ulteriormente massacrate le pubbliche amministrazioni per 2.100 milioni annui . I Comuni dovranno tagliare,complessivamente, di 360 milioni le loro spese che si tradurranno in tagli dei servizi alla collettività alla quale verranno aumentate duramente le nuove tasse locali. Col decreto viene pure fissato il limite massimo dei compensi del personale pubblico e ridotta la spesa per le autovetture in dotazione delle singole amministrazioni che non potrà essere superiore al 30% di quella sostenuta nell’anno 2011 ( evidentemente per tre anni abbiamo speso troppo per i mezzi istituzionali ). Sono state pure abrogate le agevolazioni per spese postali delle campagna elettorali ma a partire , però, dal 1 giugno 2014 e quindi gli enti che andranno al ballottaggio dovranno stare molto attenti . Viene prevista ( chissà) pure la razionalizzazione territoriale della RAI per creare ulteriori risparmi. Per la prima volta, viene prevista l’utilizzazione di medesimi immobili in condivisione tra più amministrazioni, Si riducono gli affitti degli immobili ma si affitteranno , a ore, le scrivanie come avviene nelle più efficienti città del nord europa. Il decreto dedica una particolare attenzione ai debiti delle pubbliche amministrazioni sui quali, per il momento , caliamo un pietoso velo in attesa del previsto censimento e della conversione in legge del Decreto 66, arrivederci.