EURO SBAGLIATO

Oggi e domani , 6 e 7 maggio 2014, si tiene a Parigi il Consiglio OCSE Ministeriale. L’OCSE vede in essa associati i 34 maggiori Paesi del Mondo che si riconoscono nella democrazia e nell’economia di mercato. Nella riunione di oggi pomeriggio ha preso la parola il premio nobel del 2001 Joseph Stiglitz il quale, pur essendo americano e men che meno un candidato all’europarlamento, ha stroncato la creazione dell’EURO come moneta unica dell’area europea. Facendo sicuramente contenti gli antieuroepisti e gli anti EURO, Stiglitz ha definito la moneta unica come un macroscopico errore politico che ha procurato TRILIONI di EURO di danni a tutto il sistema che vi ha aderito. In pratica ha stroncato una intera classe politica che ha riempito pagine e pagine di storia con quello che corre il rischio di essere il più grande fallimento della civiltà moderna. A margine del convegno l’altro grande economista francese Fitoussi ha avuto modo di dichiarare che , nonostante i suoi evidenti problemi legati all’EURO, la sola Germania ne ha approfittato creando un grande surplus di bilancio a scapito degli altri Paesi divenuti, evidentemente, suoi satelliti . Entrambi, in ogni caso, hanno criticato la pesante politica restrittiva di questi ultimi anni , messa a regime nell’eurozona, in presenza della quale è impossibile far crescere l’economia del continente europeo che rappresenta anche il più grande mercato del mondo. Dal quadro dell’analisi emerge pure la critica verso la rinuncia alla politica monetaria da parte dei singoli Stati aderenti alla moneta unica. Il discorso critico del premio Nobel americano è stato ampiamente condiviso dal Presidente Squinzi che ha preso la parola per condannare , a sua volta, la politica eccessivamente e ottusamente rigorista adottata dai vari governi. Come si porranno adesso i candidati al Parlamento europeo ?