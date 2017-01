Siamo ormai come in un deserto dopo una lunga traversata senz’acqua e senza riparo quando si cade in preda ai miraggi. Da alcuni mesi ci dicono che siamo fuori dalla recessione e i maggiori indicatori fanno intravedere una lenta ma sicura ripresa. Invece, dopo aver acquisito la “certezza” che verranno distribuiti i famosi 80 EURO arrivano i dati sul PIL e scopriamo che l’Europa è mediamente in crescita ma noi caliamo dello 0,1% sul trimestre dopo di che schizza in alto il famoso Spread e cala paurosamente la borsa con perdite miliardarie. Altro miraggio, quello del deputato siciliano del PD Genovese che per l’alta ragion “del Voto” e dei sondaggi dovrà subire il voto palese alla Camera dei Deputati per la richiesta di arresto rivoltagli dai magistrati che l’accusano di pesantissimi reati. Il buon Renzi ha deciso con il piglio che lo distingue che il voto dovrà essere palese tra mille mal di pancia dei suoi stessi compagni di partito consapevoli di poter perdere, comunque vada, un mucchio di voti a favore degli unici loro oppositori in Parlamento. Ma quando ci decidiamo ad andare nuovamente al voto in modo chiaro e con una maggioranza decisa su un vero programma sottoposto al vaglio del popolo sovrano?