MULINO AD ACQUA

Il nostro sistema dà sempre più la sensazione che giri a vuoto. E il vuoto diventa sempre più siderale man mano che si avvicini l’ennesimo giorno elettorale. Siamo in un sistema talmente fragile che anche in una semplice partita di pallone, per quel che possa contare, ci fa finire ai piedi di uno che viene chiamato Jenny a’carogna. Il mondo ha visto i vertici dello Stato subire le condizioni di un bullo di quartiere senza che nemmeno un agente di polizia si alzasse per arrestare certi individui. Il giorno dopo, però. tra i tanti commenti televisivi ci viene propinato l’ennesimo dato, mollo fiacco, del nostro PIL che, nel 2013, è cresciuto di un misero 0,6% con prospettive migliori per l’anno in corso. D’altra parte, se come messaggio politico si continua a fare riferimento a sciacalli , gufi e altre bestie spregevoli anziché dire e fare cose chiare e veramente utili per la gente c’è poco da sperare che nel mondo ci possano prendere sul serio . Se poi si pensa che a margine di altro avvenimento sportivo, un Sindaco già ex ministro della Repubblica, mostra il dito medio ad una folla inferocita non possiamo più sperare di riuscire a cavarcela quando il vento elettorale si sarà calmato e lascerà ben in vista gli ostacoli che rendono arduo il nostro cammino.