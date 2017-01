SCHERZANO COL FUOCO

Il Sud-Est dell’Europa è sull’orlo di una guerra finora ritenuta improbabile , se non impossibile, nel cuore del nostro continente. In epoca non tanto remota la vecchia Russia era inattaccabile per la sua grandezza e per il gelo che respingeva ogni invasore. Oggi, invece, la moderna Russia di Putin ha la capacità e concreta possibilità di ridurci al freddo girando una semplice valvola in qualsiasi momento. L’Europa occidentale è troppo dipendente dal gas siberiano e dalla rete che lo porta dentro le nostre case. Drammaticamente sembra che non ci sia una vera leadership pronta ad affrontare una crisi come quella che si sviluppa in Ucraina. Non si vede nulla in sede ONU ma quello che si vede, come il vertice Merkel-Obama, rende ancora più evidente come neanche l’Unione Europea sia in grado di esprimere una volontà comune continentale da imporre sullo scenario mondiale. La responsabilità è tutta di una classe politica che si accinge a chiedere nuovamente un inutile voto che giochicchia su una inutile pluralità di sedi amministrative e che non è stata mai in grado di creare strutture sovranazionali deputata alla tutela degli interessi continentali. I tedeschi , giustamente, curano e provano a tutelare gli interessi delle decine di imprese operanti sui territori russi ed est-europei. Gli Italiani possono solo ricordare sbiadite immagini in Dacie che ospitavano i due leader riscaldati dai loro colbacchi e dediti alla cura dei rispettivi affari. Intanto, mentre infiamma il conflitto, i nostri candidati organizzano inutili aperitivi cenati per autofinanziare le proprie campagne nelle quali nessuno indica soluzioni strategiche per gli interessi del nostro Paese in un’ottica europea.