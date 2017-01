SEMPRE SUL PALCO

E’ passato il primo maggio e lascia sulle piazze antiche polemiche dopo tanti vecchi riti auto celebranti. Il 2014 è il sesto di una lunga serie di anni di crisi profonda. Una crisi nella quale , come i dati ci dicono, la disoccupazione è fuori controllo e la ricchezza è concentrata sempre più in poche mani con differenze di classe sempre più marcate. I sei anni di crisi hanno segnato la quasi distruzione di una rete produttiva che ci poneva fra i Paesi più ricchi del mondo. Una classe politica , impreparata agli eventi, da una parte vaticina mirabolanti e salvifiche riforme mentre dall’altra, per mancanza di argomenti, si punta il dito , oltre il dovuto, su una moneta comune che avrebbe la colpa della situazione venutasi a creare. Tutti dovremmo fare un’adeguato esame di coscienza e cominciare a fare i conti con la nuova realtà. La ricchezza va redistribuita equamente e molti dovrebbero rinunciare a ingiustificati privilegi di cui godono. I sindacati, però, dovrebbero scendere dai loro palchi sui quali hanno troneggiato per oltre quarant’anni e, dai quali, in troppi hanno preso lo slancio per fulgide carriere politiche e burocratiche. Bisogna tornare da dove si è partiti , ammesso che si riesca ancora a trovare una catena di montaggio attiva o un campo da dissodare.