VECCHI e NUOVI LEADER

Ottanta anni fa c’era un capo di governo che andava nelle aie dell’agro pontino ad aiutare i contadini nelle operazioni di trebbiatura. Sono ancora vive le immagini del tempo che mostrano un Mussolini, a petto nudo e con i soli paraocchi, intento a mostrare la strada dello sviluppo agricolo come l’unica capace di garantire prosperità. Oggi abbiamo un giovane Premier che, con piglio deciso ed in maniche corte, in terra di Romagna va a spremersi di sudore intento a dimostrare il suo vigore fisico e la capacità di fare sacrifici per tenersi in forma senza la quale sarà impossibile affrontare le dure battaglie che lo attendono . Nel contempo , nelle piazze, c’è un ex presidente del Consiglio che paragona ad Hitler un altro competitore, nell’attuale campagna elettorale, il quale, per tutta risposta, si dichiara oltre Hitler e dice al più autorevole candidato alla Presidenza della Commissione Europea , Schultz, di dover ringraziare Stalin perché gli ha consentito di poter essere , oggi, un uomo libero. Ci spiace dover ricordare che certi vecchi padri storici di questo continente hanno lasciato in eredità morte e distruzioni.