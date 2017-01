VENEZUELA in FIAMME

Vogliamo esprimere solidarietà al popolo e alla nazione venezuelana e, soprattutto, ai nostri concittadini emigrati nel Paese sudamericano. Maduro, successore di Chavez, sta portando avanti una dura politica basato sul cambio fisso che sta letteralmente distruggendo il tessuto sociale privandolo delle libertà e dei diritti fondamentali. Il Venezuela è uno dei più importanti produttori di petrolio e dispone di ingenti ricchezze naturali. Ciò nonostante non vi è redistribuzione di queste ricchezze e la gente è costretta alla povertà più estrema. Basti pensare che è introvabile anche il semplice latte per i bambini. Sarebbe auspicabile che anche nella corrente campagna elettorale per l’Europa venissero manifestati segnali di solidarietà verso questo popolo che esprime molti europei e loro discendenti.